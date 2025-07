Carolina Royal Ravens fristiller to av sine medlemmer

HQ

Carolina Royal Ravens (tidligere basert i London) har aldri virkelig funnet mye suksess i Call of Duty League, som bortsett fra sin innledende sesong, har det ikke klart å være mye av en styrke i det hele tatt. I 2025 fant laget imidlertid et bedre fotfeste og startet året sterkt, og ble et av de bedre lagene i de første par Majors. Men så falt hjulene av, og sesongen ble mindre vellykket, og ble avsluttet med en miserabel opptreden på Championship Weekend da laget ble slått ut med en gang.

Det er unødvendig å si at dette prestasjonsnivået har ført til at Royal Ravens ønsker å gå gjennom en rebuild nok en gang. Allerede har to spillere blitt løslatt, med både Isaiah "Gwinn" Gwinn og Thomas "TJHaLy" Haly som har forlatt laget. Det er uklart hva som vil skje med de to andre gjenværende spillerne, men det er god tid til å signere de rette folkene, ettersom neste CDL-sesong sannsynligvis ikke begynner før tidligst i desember.

Når det gjelder å droppe Gwinn, opplyser Royal Ravens: "Fra å få sitt skudd i ligaen på MWIII og prestere med en gang, til å spille en viktig rolle i vår 2025 Champs-kvalifisering, takker vi deg for innsatsen og engasjementet du har vist hele tiden."

Når det gjelder TJHaly, legger organisasjonen til: "Din dedikasjon og lidenskap de siste to sesongene har vært eksemplarisk. Vi ønsker deg alt godt i det neste kapittelet på reisen din."

Hvem tror du Royal Ravens vil signere som erstattere?