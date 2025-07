Carolina Royal Ravens gir en oppdatering om sin avviste Esports World Cup-deltakelse

HQ

Senere denne måneden vil den store Call of Duty: Black Ops 6 -turneringen skje på Esports World Cup, der 16 organisasjoner vil være til stede. Overraskende nok vil dette ikke bli dominert av Call of Duty League tropper, som av de 12 CDL-vaktlistene, noen mangler arrangementet av en eller annen grunn.

Dette inkluderer Carolina Royal Ravens, som hopper over arrangementet på grunn av manglende oppfyllelse av avtalevilkårene for turneringen, nemlig fordi de signerte spillere og endret vaktlisten for tett på handlingen. EWC besluttet å diskvalifisere dem for dette, og nå har Royal Ravens kommet med en uttalelse.

"Vi er dypt skuffet over å måtte meddele at til tross for at vi har gjort vårt beste for å komme til enighet med TO om vår deltakelse i årets turnering, ble vi nektet å delta, og vi kommer ikke til å konkurrere i år.

"Vi ønsker alle de konkurrerende lagene lykke til i EWC."

Når det gjelder hvem som tok Royal Ravens -plassen, gikk denne til laget kjent som FiveFears. Vi får se dem i aksjon neste uke, den 24. juli.