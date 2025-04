Carolina Royal Ravens skiller lag med Vivid

HQ

Det er en håndfull Call of Duty League lag som vanligvis er kjent for å være mindre vellykkede enn andre. Mens Atlanta Faze, 100 Thieves, OpTic Texas, Toronto Ultra, og en håndfull andre ofte er lagene å slå, har Los Angeles Guerrillas M8, Vegas Falcons (tidligere Vegas Legion og Paris Legion før det), og Carolina Royal Ravens (tidligere London Royal Ravens) hatt det mye vanskeligere i ligaen. Men sistnevnte har hatt en mye bedre sesong så langt, med 210 CDL Points i bagasjen, og har befestet seg som det femte beste laget i ligaen, og er nær ved å bli det tredje beste. Det er på grunn av dette at en endring i spillerstallen sannsynligvis er ganske overraskende å høre.

Royal Ravens har bestemt seg for å la Reece "Vivid" Drost forlate laget, noe som betyr at organisasjonen i dag bare har tre aktive spillere i sine rekker. Med tanke på at årets tredje Major fortsatt pågår, med ytterligere kvalifiseringskamper som skjer denne uken, kan vi forvente å høre om en erstatning for Vivid i løpet av de kommende dagene.

Hva som blir det neste for Vivid, er ikke avslørt, men med tanke på at han tidligere har spilt for fem andre CDL-organisasjoner, er det en rimelig antakelse at han snart vender tilbake til CDL.