Castle Crashers og Battleblock Theater blir oppdatert

HQ

Du kan ha gått glipp av det i mylderet av kunngjøringer og avsløringer på San Diego Comic-Con, men The Behemoth kunngjorde nylig at mange av de ikoniske og elskede tidligere spillene vil få oppdateringer for første gang på mange år, og at utvikleren også har et nytt prosjekt på gang.

Fra og med Castle Crashers vil spillet bli forbedret med en Painter Boss Paradise betalt DLC som kommer til Steam som vil åpne døren til Steam workshop-funksjoner slik at spillerne kan skape sitt eget innhold i spillet. Det vil også bli lagt til en ny karakter som en del av denne DLC, med dette kjent som Paint Junior, som du kan se i aksjon nedenfor.

HQ

Battleblock Theater DLC vil få en forbedring av livskvaliteten som forbedrer gjengivelsen, gir bedre bildefrekvens, tilbyr lyd med høyere bithastighet, fikser feil, støtter flere kontrollere og mer. Åh, og spillet vil komme til flere plattformer, men nøyaktig hvilke har ikke blitt bekreftet ennå.

For Alien Hominid er det ganske enkelt: spillet kommer til PS4 og PS5. Og det er for både Alien Hominid Invasion og Alien Hominid HD.

Pit People mottar en åttende oppdatering som takler en rekke forbedringer av livskvaliteten. Den nøyaktige listen er ikke avslørt ettersom vi blir fortalt at den er litt nede på linjen.

Og til slutt bekrefter The Behemoth at de jobber med et helt nytt spill. Det ser ut til å være veldig tidlig i utviklingen, ettersom prototyping bare nettopp har startet, men et nytt spill kommer, så det er noe å være spent på!