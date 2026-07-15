Castlevania: Belmont's Curse lanseres på Nintendo Switch samtidig som på andre plattformer

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I forrige måned, som en av de mange kunngjøringene vi så i løpet av Summer Game Fest-uken, ble det avslørt at Castlevania: Belmont's Curse, det nye spillet fra utviklerne av The Rogue Prince of Persia og Dead Cells hos Evil Empire og Motion Twin, skulle lanseres 15. oktober. I hvert fall ble det på det tidspunktet bekreftet at spillet skulle komme ut på den datoen for Xbox Series X/S, PS5 og PC.

Nå er det, som bekreftet via den offisielle Castlevania-kontoen på sosiale medier, avslørt at Nintendo Switch- og Switch 2-versjonene av spillet også vil bli tilgjengelige på samme dato. Forhåndsbestillingene av den fysiske versjonen har også åpnet fra og med i dag, men det påpekes at tilgjengeligheten kan variere avhengig av forhandleren du bestiller fra.

Forhåndsbestillinger av den digitale versjonen av spillet vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. Det er foreløpig uklart om det blir en fullstendig fysisk utgivelse av Castlevania: Belmont's Curse på Switch-plattformene, eller om det blir et spillnøkkelkort. Men siden spillet kommer til den originale Switch-konsollen, er det sannsynlig at fans av fysiske medier vil få litt av en seier på dette området.