Catalyst hinter til hva hun kan i Apex Legends

På mandag ble det bekreftet at Apex Legends får sin første transseksuelle helt når sesong 15 starter den 1. november, men vi fikk ikke vite stort om hva hun kan gjøre. Som forventet er det fikset nå.

Respawn har tross alt holdt ord, og gitt oss den såkalte lanseringstraileren for Apex Legends' Eclipse-sesong, og den viser at ryktene rundt Catalyst stemmer siden vi får se hvordan ultimaten hennes danner en massiv vegg som beskytter fra fienders kuler og hemmer de som prøver å gå gjennom det mystiske stoffet. Når hun samtidig nærmest kan lime fast fiender virker dette som et smart valg for de som liker å hjelpe resten av laget sitt og gjøre livet vanskeligere for motparten. Mer informasjon om dette avsløres når vi får gameplaytraileren den 24. oktober.