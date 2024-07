Cate Blanchett oppgir "Covid-galskap" som årsak til Borderlands-filmen

HQ

Cate Blanchetts medvirkning i filmen Borderlands kan oppfattes som merkelig av alle som kjenner til hennes tidligere arbeid. Hun er ikke fremmed for komedier, eller for filmer som foregår på rare og fantastiske steder, men i hvert fall ut fra trailerne kan kvaliteten på Borderlands for noen virke som et lite steg ned for Blanchett.

I et intervju med Empire avslørte hun hvorfor hun tok på seg rollen. "Jeg tror det også kan ha vært litt Covid-galskap", sa Blanchett, etter å ha forklart at hun liker å ta på seg roller som er vanvittige spørsmål og ting hun aldri kunne tenke seg.

"Jeg tilbrakte mye tid i hagen, og brukte motorsagen litt for fritt. Mannen min sa: 'Denne filmen kan redde livet ditt'."

Derfra ble Blanchett ganske oppslukt i en verden av Borderlands. "Jeg ville vite hvor grensene for spillet gikk, og hva fansen elsket med karakteren. Jeg ble virkelig oppslukt av hele den verdenen. Cosplayerne. Sminkeveiledningene på YouTube."

Det ser altså ut til at castingen til Borderlands har gjort Blanchett til en sertifisert fan av serien. Vi får se om det kan gjøre filmen til gull neste måned, den 9. august.