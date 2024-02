Catherine O'Hara blir med i The Last of Us sesong 2

HQ

En fersk rapport fra Variety har avslørt at Catherine O'Hara har sluttet seg til rollebesetningen til The Last of Us sesong 2. Det er imidlertid uklart på dette tidspunktet hvilken karakter O'Hara vil spille i showet. Likevel vil hun bli med sesong 2-nykommerne Isabela Merced som Dina, Young Mazino som Jesse og Kaitlyn Dever som Abby.

Med en karriere som strekker seg over fire tiår, har O'Hara spilt i noen av tidenes mest elskede filmer, blant annet Beetlejuice, Home Alone og The Nightmare Before Christmas. Noen av skuespillerinnens nyeste prosjekter inkluderer spionactionkomedien Argylle og den kommende Beetlejuice-oppfølgeren Beetlejuice Beetlejuice.