CD Projekt er offisielt ferdig med Cyberpunk 2077

Den polske kraftsenterutvikleren CD Projekt har bekreftet at det nå er ferdig med Cyberpunk 2077. Som en del av selskapets siste økonomiske rapport, er det vist at ingen flere utviklere er knyttet til det futuristiske RPG, og at alle ansatte er engasjert i fremtidige og pågående prosjekter i stedet.

Dette er en endring som har blitt gjort i løpet av de to månedene mellom 29. februar 2024 og 30. april 2024, ettersom de 17 utviklerne som var tilknyttet Cyberpunk 2077 har blitt flyttet til andre steder. Hvilke spill CD Projekt har ansatte knyttet til, kan du se nedenfor.



Project Polaris (The Witcher 4) - 407 utviklere - 65 % av de ansatte



Project Orion (Cyberpunk-oppfølger) - 56 utviklere - 9 % av staben



Prosjekt Sirius (The Witcher spin-off) - 39 utviklere - 6 % av de ansatte



Project Hadar (ny franchise) - 20 utviklere - 3 % av staben



Delte tjenester - 96 utviklere - 15 % av staben



Andre prosjekter - 13 utviklere - 2 % av staben



