CD Projekt har solgt 50 millioner The Witcher-spill

Forrige måned avslørte CD Projekt RED at The Witcher 3: Wild Hunt har nådd 28 millioner solgte eksemplarer. Et meget imponerende siffer som gjør det til et av tidenes bestselgende spill. Men dette er så klart bare ett av spillene i serien, som også inkluderer forgjengerne samt Thronebreaker: The Witcher Tales.

Og etter blant annet Netflix-serien samt Switch-versjonen av det tredje spillet, er varemerket nå hetere enn noensinne, og det synes på salgstallene. For to år siden lå serien på totalt 33 millioner solgte eksemplarer, og nå meddeler studioet på Twitter at de nå ligger på 50 millioner.

Velfortjent, synes vi. Vi anbefaler virkelig å se serien og spille spillene (i hvert fall The Witcher 3: Wild Hunt), for her er det mye kvalitet.