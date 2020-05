CD Projekt RED avslører nytt Mad Max-liknende kjøretøy i Cyberpunk 2077

Du ser på Annonser

Cyberpunk 2077 kommer til å by på et hav av forskjellige kjøretøy du kan bruke til å transportere deg rundt i den store verden med. Vi har dog ikke sett spesielt mange av dem i aksjon, men nå har de gitt oss en smugtitt på en ny en - The Reaver.

Denne har blitt avslørt på Twitter hvor det i selve beskjeden fremgår ganske tydelig at bilen er inspirert av Mad Max: Fury Road:

"„Reaver" - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad"

Du kan se The Reaver nedenfor - dog er bildene litt kornete, da selve videoen på Twitter også var det.