The Witcher 4 skal vises igjen i sommer

I fjor, på Unreal Fest, viste CD Projekt Red frem en første titt på The Witcher 4. Opprinnelig trodde fansen at dette var gameplay vi så av Ciri som rir gjennom Kovir, starter et oppdrag og våger seg til fots i en liten by. Det ble imidlertid bekreftet at det var en teknisk demo laget for å vise hvordan spillet kan se ut med kraften i UE5.

I en ny AnsweRED-podcast bekreftet utviklerne hos CD Projekt Red at vi får se mer av The Witcher IV i år, igjen på Unreal Fest, som går av stabelen fra 16. til 18. juni. Vi får håpe at vi ikke bare får se nok en forhåndsrendert teknisk demo, for hvis spillet kommer til å bli utgitt snart, håper vi virkelig å få et glimt av hvordan det faktisk kan se ut på en PC, PS5 eller Xbox Series-konsoll.

I den samme podcasten, som fanget av det polske PPE.pl, bekreftet CD Projekt Red noen nye funksjoner for hovedpersonen Ciri i The Witcher 4. Hun kan dykke dypt under vann i spillet, samt kaste magi mens hun løper og beveger seg. Videre er det en dedikert hoppknapp i spillet, og med dette fremhevet kan vi sannsynligvis forvente mer vertikalitet i bevegelsen. Det er tydelig at Ciri vil være mye mer smidig enn Geralt, men kanskje det er en avveining der vi ennå ikke har sett.