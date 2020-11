CD Projekt Red forsikrer oss om at Cyberpunk 2077 ikke blir utsatt igjen

Du ser på Annonser

Vi har hørt det før, og nå hører vi det igjen. CD Projekt Red har sagt at Cyberpunk 2077 ikke blir forsinket igjen, og at de holder fast i lanseringsdatoen den 10. desember.

Og hvorfor har det vært behov for dem å bekrefte dette igjen? Vel, det har nylig sirkulert rykter om at spillet skulle utsettes enda en gang, denne gangen til 2021. Men til IGN forteller utvikleren at dette absolutt ikke er tilfellet.

"As a rule, we don't comment on rumors or speculation. But I will confirm we were just taking time to update all of our assets to reflect the new launch date of December 10th."

Det har vært et turbulent år for CD Projekt Red med flere utsettelser og rapporter om crunch, men CDPR-medstifter Adam Badowski har bekreftet at alle medarbeidere vil bli godt kompensert for alt nødvendig overtidsarbeid.