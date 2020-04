CD Projekt RED jobber offisielt på ordentlige next-gen-versjoner av Cyberpunk 2077

CD Projekt RED var litt vage i dere uttalelser rundt støtte av next-gen-konsoller for Cyberpunk 2077, men kunne for ikke så lenge siden avsløre at de vil benytte seg av Smart Delivery-systemet på Xbox Series X, som betyr at spillet automatisk optimeres til den nye konsollen.

Det er ikke helt det samme som å lage store next-gen-versjoner av spillet, men også det er på vei. Nylig avholdt CD Projekt RED en Q&A med deres investorer, og her forklarte de at selv om disse versjonen vil ta tid å få ferdig, så er de på vei.

"However, when it comes to a proper, full-blown next-gen version, that's going to come later, we haven't announced when and I don't have a new comment here on that."

De har også hintet om at de kommer til å støtte noe som likner Smart Delivery på PlayStation 5, men at de mangler at Sony offisielt løfter sløret for PS5-konsollens funksjoner først.

"There's no official announcement coming from PlayStation so we really can't confirm or deny anything. It's PlayStation that first needs to address these issues and then we're happy to make a comment, but we can't jump the gun ahead of them."