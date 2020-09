CD Projekt RED lanserer turistnettside for Night City

Du ser på Annonser

Night City er et av de viktigste aspektene i Cyberpunk 2077, det er en fargerik by med mange personligheter som man gradvis lærer å kjenne etter hvert som spillet utfolder seg. Om du gleder deg like mye som oss til å utforske Night City, så kan du nå få et lite forskudd på gledene, og gjøre deg bedre kjent med byen.

CD Projekt RED har nemlig lansert en ny hjemmeside utformet som en slags turistguide for den som tenker å besøke byen.

Her finner du nyheter om diverse politikere som kjører valgkamp, reklamer for merkverdige produkter, bildegallerier og små videoklipp fra forskjellige distrikter.

Sur over hit for å sjekke den ut selv.