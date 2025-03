CD Projekt Red ønsker å bli en global merkevare innen popkultur og underholdning

HQ

Etter å ha skapt de anerkjente rollespillene The Witcher 3: Wild Hunt og Cyberpunk 2077, er det bare fantasien som setter grenser for CD Projekt Red, og de ønsker ikke å begrense seg til å lage gode spill. Som forklart i et nytt intervju med det polske uttaket XYZ (via GamesRadar), forklarte felles administrerende direktører Michał Nowakowski og Adam Badowski planene deres for fremtiden.

"Vi drømte en gang om å bli produsenten av de beste RPG-spillene i verden," sa Nowakowski. "Med tiden innså vi at dette bare kan gjøres i veldig kort tid etter at spillet er utgitt ... I dag er ambisjonene våre enda høyere. Vi ønsker å bli en global skaper av popkultur og underholdning - med spill i sentrum, omgitt av produkter og arrangementer rettet mot fans av våre produksjoner."

"Cyberpunk: Edgerunners, anime-serien vi skapte sammen med det japanske studioet Trigger, og som debuterte på Netflix for over to år siden," fortsatte han. "Er bare en forsmak på hva vi har planlagt for de kommende årene."

Men dette betyr ikke at CD Projekt Red nå bare vil jage trender. "Vi fokuserer på å lage spill som vi liker", sier Badowski. "Vi kommer ikke til å droppe alt hvis for eksempel overlevelsesspill plutselig blir populært. Vi har ikke tenkt å endre kurs radikalt."

CD Projekt Red fokuserer altså fortsatt mest på spill, men det er store planer der ute med de IP-ene de er involvert i. Med tanke på selskapets raske vekst og suksess, kan du forstå hvorfor konsernsjefene ønsker å utvide virksomheten.