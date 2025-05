CD Projekt Red-utvikler forklarer Cyberpunk 2077s mørkeste oppdrag

HQ

Cyberpunk 2077s verden er ganske mørk til å begynne med. Selskaper hersker, folk bytter ut kroppsdelene sine med kybernetiske implantater og implantatene driver dem til vanvidd. Men det kanskje mørkeste øyeblikket i spillet kommer i The Sinnerman-oppdraget.

Et valg i oppdragslinjen lar deg korsfeste en kriminell, noe som fører til en veldig grafisk filmatisk scene. I en samtale med GamesRadar snakket CD Projekt Reds senioroppdragsdesigner Philipp Weber om hvorfor teamet beholdt det tunge oppdraget i spillet.

"Vi gjør tunge ting hvis vi har noe meningsfylt å si, og da våger vi også å gå dit... Det oppdraget i Cyberpunk var det også folk i studioet som hadde problemer med."

"Jeg vil si at hvis du aldri har den diskusjonen, lager du sannsynligvis ikke kunst, hvis det aldri er et spørsmål om 'kanskje vi faktisk må være modige, dykke dypere'. Kanskje det er noe som også kan berøre folk på feil måte", fortsetter Weber. "Er vi klare til å gjøre det? Og jeg tror, du vet, det er diskusjoner vi har den dag i dag, men jeg tror det er viktig å ha dem, for ellers er du aldri i stand til å gjøre noe som dette."

Hva synes du om The Sinnerman-oppdraget?