CD Projekt Red vil snart avsløre DLC-planer for Cyberpunk 2077

Du ser på Annonser

Ukene går, og det betyr at vi med stormskritt nærmer oss den endelige lanseringen av kanskje årets mest etterlengtede spill, nemlig Cyberpunk 2077. Selv om spillet er langt i fra en Live Service-tittel, så anser CD Projekt Red lanseringen kun som starten, for det er masser av ekstra innhold på gang også.

De jobber blant annet på en multiplayer-del, og flere store, tradisjonelle utvidelser, men når får vi vite noe om disse? Nylig snakket CD Projekt Red-president Adam Kicinski om nettopp dette i et investormøte (via VGC), og her slo han fast at de vil avsløre deres konkrete planer snart.

"You can expect a similar path [to The Witcher 3] after release. You can expect more, actually. We're not going into too many details today, but everything will be clear before release. As we are close to the release, expect the post-release plans to be revealed fairly soon; a series of free DLCs and expansions will be described - as I said, you can expect it fairly soon and then everything will be made clear."