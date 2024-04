CD Projekt tar avstand fra mikrobetalinger i enspillertitler.

HQ

Det var et jordskjelv som Capcom skapte bokstavelig talt over natten den 22. mars, da spillere som først spilte Dragon's Dogma 2 (samt pressefolk som fikk tidlig tilgang til spillet) ble møtt med en uannonsert mulighet for mikrotransaksjoner for visse funksjoner og gjenstander i fantasyspillet. Selv om farvannet har roet seg nå (det er allerede kommet en oppdatering som har "roet ned" de opprinnelige intensjonene), er presedensen det har skapt for fremtidens enspillerspill der. Heldigvis finnes det selskaper som ønsker å gjøre retningslinjene sine klare før fremtidige prosjekter ser dagens lys, og CD Projekt Red har vært de første til å ta steget.

Det polske studioet bak The Witcher-serien og Cyberpunk 2077 svarte på spørsmålet ved å slå fast at de "ikke ser noen mulighet for å innføre mikrotransaksjoner i enspillerspill", selv om de også (logisk nok) presiserer at "vi utelukker ikke at vi i fremtiden vil bruke denne løsningen i flerspillerprosjekter".

CD Projekt avslørte også den nåværende arbeidssituasjonen i studioet og fordelingen av ansatte på de ulike prosjektene, og opplyste at over 400 utviklere jobber med Polaris, arbeidstittelen på The Witcher 4 (takk, VGC).