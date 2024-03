HQ

Å snakke om Dragon's Dogma 2 starter med å snakke om et eventyr som til og med er eldre enn originalen, for før Capcoms og Hideaki Itsunos verk fra 2012 var vi vitne til utgivelsen av The Elder Scrolls V: Skyrim, et spill som fullstendig åpnet rollespill- og eventyrsjangeren for allmennheten, enda mer enn forgjengeren Oblivion, en av de beste titlene for syvende generasjon, allerede hadde oppnådd.

Men Dragon's Dogma var veldig annerledes, fordi det var et spill som etterlignet vestlig fantasy, men det var utviklet nesten utelukkende av et japansk team, og det adopterte mange av JRPG-spillenes særtrekk og anvendte dem på sin mer actionorienterte tilnærming, noe som ga denne tittelen en unik karakter, en karakter som har blitt opprettholdt til Dragon's Dogma 2, som etter et tiår med venting kommer til oss.

Jeg snakket om Skyrim, for sannheten er at det beste komplimentet jeg kan gi om Dragon's Dogma 2 er at jeg følte de samme følelsene av nysgjerrighet, forbløffelse og ønske om å fortsette å utforske som da jeg først våget meg inn i de kalde landene i Bethesda.

Interessant nok begynner historien i Dragon's Dogma 2 slik slike historier ofte gjør: i et fengsel. Her jobber hovedpersonen vår, en mystisk person som har mistet hukommelsen, i en tvangsutgravningsleir helt til et monsterangrep får ham til å rømme, og en mystisk fremmed avslører for ham at han er Arisen, dragens utvalgte, og oppfordrer ham til å søke sin skjebne i verden. Han må kjempe mot skjebnen, og for å gjøre det må han ta seg til kongeriket Vermund, der han i tillegg til å prøve å få tilbake minnene fra før han ble Arisen, blir involvert i en komplisert politisk konspirasjon som går ut på å styrte en falsk hersker og forhindre en ny krig mellom to naboriker.

Jeg vil ikke dvele for mye ved det her, siden det allerede er offentlig kjent, men karaktereditoren som ble presentert før spillets lansering, er en skikkelig gigant. Du kan bokstavelig talt velge mellom millioner av kombinasjoner, og du kan (hvis du får tid) gjenskape ansiktet ditt ned til minste detalj og overføre det nøyaktig til spillkarakteren din. En figur som for øvrig dukker opp i filmscenene, så hvis du ønsker å sette et personlig preg på spillet, er det verdt å gi seg i kast med dette. Det samme gjelder følgesvennen din Pawn, for det er han eller hun som beveger seg mellom spillernes verdener og kommer tilbake med skatter og belønninger ved å hjelpe andre.

Bortsett fra det, må karakteren vår reise en lang vei befolket av alle slags skapninger og banditter mens han eller hun utfører oppdrag og ærend som landsbyen trenger.

Men selv om skjebnen til Arisen, og derfor spilleren, er den viktigste personen i denne verden, har den utvalgte alltid en liten gruppe følgesvenner som roterer gjennom hele eventyret kalt Pawns for å hjelpe og tjene dem med total lojalitet. Karakteren din oppretter en Pawn som du kan tilpasse, og du må oppgradere dem og skifte klasse og kampstil slik at de passer til din egen. Det er viktig å sette sammen et balansert team som kan takle så mange situasjoner som mulig, enten det er med healing, avstandsangrep, magi eller nærkamp. Heldigvis er Pawns aldri et hinder, i motsetning til de fleste "følgesvenner" i andre enspillertitler, og du vil ofte sette pris på at de peker ut objekter i nærheten på kartet eller leder deg direkte til oppdragsmålet, som de allerede kjenner til fordi de har fullført det "i sin verden".

Har du noen gang sett en mer definert biff tilberedt i et videospill?

Selv om fiender vanligvis ikke er noen stor utfordring hvis du møter dem isolert sett, kan det fort bli komplisert når de blir flere. Det er mange store monstre som skal nedkjempes for å få verdifull erfaring, gull og oppgraderingsmaterialer til utstyr, og hvis du ikke har en ferdighet, en trylleformel eller et våpen som matcher, kan kampen bli et helvete. Og det finnes ingen lagringsplasser: Enten spiller du om igjen, eller så resignerer du, det finnes ingen andre alternativer.

Arisen er kalt til å være folkets hersker, og da må du vinne folket over på din side. Det er ikke bare å drepe dragen, du må hjelpe befolkningen med deres tusen og ett problemer, alt fra å lete etter ingredienser til eskorteoppdrag, til å lære å skyte en alv som har mistet grepet, hjelpe en kone hvis mann bare driver rundt på torget, finne en ungdom på rømmen eller hjelpe en ferid (den andre spillbare rasen i tillegg til mennesker) som for enhver pris må få tak i en juvel for å unngå kreditorene sine. Det er i disse oppdragene, og i selve det å vandre rundt på dette gigantiske kartet mellom rikene Vermund og Battahl, at Dragon's Dogma 2 skinner mest som helhet. Hver eneste sti, hver eneste skog, lund, ås, klippe eller hule er full av ting å gjøre, tyvegods å plyndre og fiender å beseire. Selv på det dypeste nivået kan den på en eller annen måte være knyttet til fremtidige oppdrag eller lede deg til å oppdage hemmeligheter om for eksempel hemmelige kallsteknikker. Kort sagt, det er et uttrykk for rent eventyr.

På toppen av det hele har Capcom klart å skape en verden som er så vakker, detaljert og veldesignet at du aldri får følelsen av at to baner ser like ut, for selv hvert område har sin egen flora, sine egne materialer å samle inn og sine egne monstre. Selv en liten detalj som gress som svaier i vinden er et visuelt skue.

Et annet av spillets gode øyeblikk og styrker er dag- og nattsyklusen, for mens det på dagtid er behagelig å vandre rundt i verden, blir alt dødsmørkt om natten. Selv med en lommelykt på (og vær forsiktig, for oljetilgangen er begrenset) kan du knapt se et par meter rundt deg, og fiendene som dukker opp om natten er mye farligere. Det er i skogens mørke at du virkelig kan føle spillets sanne spenning, når du står overfor en horde av gobliner eller et troll som slår deg nådeløst i mørket, og du må flykte i redsel og be om å finne et opplyst sted eller en landsby å søke tilflukt i før du dør.

Men selv om alt dette er fantastisk, og selv om det bokstavelig talt finnes dusinvis av timer med spilling og milevis med kart å oppdage og finne, kan alt dette falle fra hverandre hvis resten av systemene ikke fungerer. Det er fortsatt ikke helt klart for meg om denne tilnærmingen til observasjon og oppdagelse som de har valgt i Dragon's Dogma 2 er den beste for en helt åpen verden der spillerinvolvering og interaksjon er det viktigste.

Hvert oppdragsmål krever nesten total spillerinvolvering. Det finnes ikke noe veiledningssystem, målet vises ikke direkte på kartet eller på et bestemt sted, som du bare kan gå til med et stort ikon som markerer hvor du må lete eller samhandle. Nei, her må du la deg lede av nysgjerrighet og ta hensyn til alle detaljene i håndskrevne samtaler eller oppdragsguider for å finne og utføre dem. Dette er et tveegget sverd, for på den ene siden gir det deg følelsen av å være fullstendig involvert i fortellingen. Men på den andre siden er det også for avhengig av at hendelsene skjer som planlagt, og det er her problemene oppstår. Du kan for eksempel bruke 20 minutter på å gjennomsøke et rom på jakt etter en ledetråd til et mål, og så viser det seg at alt avhenger av at du trykker på en bestemt vegg der det er et hemmelig rom. Men det var selvsagt ingen tegn til noen form for interaksjon med den veggen, og det fantes ikke noe tidligere eksempel for å forstå systemet. Det er lett for slike designbeslutninger å forvirre spilleren, og i løpet av spillet kan du til og med tro at det er en teknisk feil fordi du ikke forstår hva de prøver å formidle.

Og det er her dette fantastiske korthuset rister mest, for det andre store problemet er den kunstige intelligensen til ikke-spillerkarakterene, som er helt forferdelig. De fleste av de antatt tusen NPC-ene ser bare ut til å vandre rundt uten å ha så mye annet å gjøre, bortsett fra å tjene sitt formål i et eller annet oppdrag eller en historie til rett tid, og noen ganger avhenger det bare av flaks om oppdraget blir utført eller ikke.

Karakterenes oppførsel blir så uberegnelig at den til og med motsier det de selv sier. Fengselsvaktene er spesielt dumme, og jeg holdt på å kaste kontrolleren ut av vinduet da de låste meg inne uten grunn og jeg måtte betale en ublu sum som jeg hadde brukt timevis på å samle inn for å oppgradere utstyret mitt, bare for å komme ut og fortsette. Jeg kunne forstått det hvis det var fordi jeg ikke burde være der, men det er bare en uberegnelig og forvirrende AI som gjør det veldig vanskelig å nyte spillet.

Det tekniske aspektet er heller ikke noe Dragon's Dogma 2 utmerker seg med. Den overdrevne bevegelsesuskarpheten, en feil jeg bemerket i mitt førsteinntrykk for flere måneder siden, er fremdeles til stede her, og det kan til og med være smertefullt å se at de vakre detaljene i spillet blir uskarpe av de vakre landskapene Capcom har klart å skape.

Alt i alt synes jeg Dragon's Dogma 2 er et flott forslag til RPG-sjangeren og en tittel som innfrir mange av løftene om flotte eventyr for spillerne. Men til tross for de mange gode sidene, den interessante historien og den herlige følelsen av å utforske og oppleve et helt uvanlig eventyr, har spillet tekniske problemer som gjør at det ikke leverer et så avrundet produkt som det kunne vært. Jeg er sikker på at mange av manglene kan rettes opp med tiden, og jeg håper å komme tilbake for å utforske verdenen, som jeg vet at jeg ikke har oppdaget så mye av.