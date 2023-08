CD Projekt: Vi er "veldig fornøyde" med forhåndsbestillingene av Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

HQ

Etter en av de verste lanseringene noensinne for et AAA-spill med Cyberpunk 2077, bestemte CD Projekt Red seg for å gjenoppbygge tilliten til både studioet og spillet. Dette førte til mye hardt arbeid som endelig så ut til å gi resultater i fjor, da spillet endelig nådde sitt fulle potensial og kule prosjekter som animasjonsfilmen Edgerunners.

I dag er salget av Cyberpunk 2077 skyhøyt, og det virker som om folk virkelig tigger om mer. I dag fikk vi et godt bevis på dette under selskapets resultatkonferanse for første halvår 2023, der CD Projekt avslørte at de faktisk er "veldig fornøyde" med forhåndsbestillingene av den kommende utvidelsen Phantom Liberty. Og ikke bare det, de forventer også at antallet vil øke kraftig "i løpet av de siste dagene før lanseringen".

Phantom Liberty lanseres 26. september til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Under Gamescom-messen i forrige uke fikk vi en ny trailer, som du kan se nedenfor.

