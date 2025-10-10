Cecil Steadman bekreftet som Invincible VS fighter

HQ

Utvikler Quarter Up har slett ikke hatt det travelt med å kunngjøre hele rollebesetningen som vil være tilgjengelig ved lanseringen for Invincible VS når den debuterer i 2026. Så langt vet vi at Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Battle Beast, Rex Splode, Thula, og Bulletproof vil være spillbare alternativer, og nå har en annen blitt bekreftet.

Hvis du håpet det ville være Thragg, Allen the Alien, The Immortal, eller en annen tunghitter, må du fortsette å vente fordi Cecil Steadman har blitt bekreftet. Jepp, den menneskelige etterretningsagenten vil være en spillbar karakter, og når det gjelder hvordan han vil se ut for å overleve i kamper mot det som effektivt er guder blant mennesker, lover hans evne sett følgende.

"Cecil går inn i kampen i Invincible VS med spesialiserte våpen, inkludert plasmapistoler, prosjektilkastere og granater for å holde motstandere på avstand. Hans spillstil på avstand er kombinert med taktisk kamp, slik at han kan leke katt og mus med fiendene. Vil du ha mer? Cecil kan også tilkalle en ubegrenset mengde Reanimen som backup, og med tilgang til The Hammer - en massiv orbital laser - er han en ødeleggende kraft på slagmarken."

Så til tross for sin myke, kjøttfulle kropp er Cecil fullpakket med farlige våpen som kan brukes i kampene.

På toppen av kunngjøringen av Cecil, Quarter Up snakket også litt om historiemodusen for spillet og hvordan dette vil se ut og hva det vil tilby. I en pressemelding, på toppen av det som nevner at det er en "spesiell, frittstående fortelling satt i Invincible-universet", blir vi fortalt nedenfor :

"Skrevet av Helen Leigh, medprodusent og forfatter av Invincible TV-showet, og Mike Rogers, fortellerregissør for Invincible VS, i samarbeid med Kirkman, og inneholder over 25 minutter med skreddersydd animasjon. Den fungerer som en spesiell utvidet episode av serien, med alle de annonserte spillbare karakterene så langt - og en helt ny karakter som ennå ikke har dukket opp noe sted i Invincible-universet. Cecil spiller en sentral rolle i historien, men nøyaktig hvordan... vel, det gjenstår å se."

Robert Kirkman, medskaperen av Invincible, berørte også dette en smule: "Det var veldig viktig for meg at vi fanget essensen av både tegneserien og TV-serien, og tok med nøkkelkarakterer inn i spillet. Med Story Mode håper vi at fansen skal føle at de er tilbake i serien, men at de opplever universet på en helt ny måte."

Gleder du deg til Invincible VS, og hvilke figurer håper du blir de neste i rekken?