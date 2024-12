CEO insisterer på at pressen er grunnen til at Sonys Spider-Man-univers mislyktes

HQ

Sony har i årevis forsøkt å etablere et Spider-Man-skurkeunivers, med karakterer fra karakterens katalog, men uten den faktiske helten som er utlånt til Marvels MCU. Det er ikke ideen i seg selv som er gal, men Sony har produsert en rekke filmer for dette universet som alle har fått en lunken mottakelse, fra Morbius til Madame Web og nå sist Kraven the Hunter.

Så hvorfor er disse filmene tilsynelatende dårlige? Hvorfor falt planene for dette Spider-Man-skurkeuniverset fra hverandre? Hvis du spør administrerende direktør Tony Vinciquerra, er det pressens skyld. I et intervju med LA Times sier han dette :

"Madame Web underpresterte på kinoene fordi pressen bare korsfestet den. Det var ikke en dårlig film, og den gjorde det bra på Netflix. Av en eller annen grunn bestemte pressen seg for at de ikke ville at vi skulle lage disse filmene av Kraven og Madame Web, og kritikerne bare ødela dem. Det gjorde de også med Venom, men publikum elsket Venom og gjorde Venom til en massiv hit. Dette er ikke forferdelige filmer. De ble bare ødelagt av kritikerne i pressen, av en eller annen grunn."

Det er et sitat som virkelig går sin seiersgang i internasjonale medier akkurat nå, og det er heller ikke spesielt populært blant fansen, som tydeligvis ikke var så begeistret for Madame Web, Morbius eller Kraven the Hunter heller.