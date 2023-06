Chadwick Boseman får Hollywood Walk of Fame-stjerne i 2024

HQ

Etter hans tragiske bortgang i 2020 har Hollywood Chamber of Commerce kunngjort at de posthumt vil hedre Chadwick Boseman med en egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

Han er ikke alene, for listen over personer som skal få en stjerne i 2024 for arbeid innen film, TV, musikk, teater, radio- og sportsunderholdning er nå offentliggjort:

Film:



Chadwick Boseman



Kevin Feige



Gal Gadot



Maggie Gyllenhaal



Chris Meledandri



Chris Pine



Christina Ricci



Michelle Yeoh



TV:



Ken Jeong



Eugene Levy



Mario Lopez



Jim Nantz



Sheryl Lee Ralph



Michael Schur



Kerry Washington



Raúl De Molina



Lili Estefan



Musikk:



Glen Ballard



Toni Braxton



Def Leppard



Charles Fox



Sammy Hagar



Brandy Norwood



Darius Rucker



Gwen Stefani



Andre "Dr. Dre" Young



Live-teater/liveopptreden:



Jane Krakowski



Otis Redding



Radio:



Angie Martinez



Sportsunderholdning:



Billie Jean King



Carl Weathers



Datoene for når hver enkelt stjerne får sin stjerneseremoni er ikke offentliggjort ennå.