Champions League: De fem lagene som har tatt alle 9 poengene så langt og full tabell for ligafasen

Champions League fortsatte denne uken med kampdag 3. En uke som nesten slo rekord i antall scorede mål, mellom tirsdagens 43 mål og onsdagens 27 mål, noe som beviste at det nye formatet fungerer og gir et flott skue hver Champions League-kveld.

Etter den tredje av åtte runder har fem lag vunnet alle de 9 poengene som er tilgjengelige: PSG, Bayern, Inter, Arsenal og Real Madrid, og bare to lag har tapt alle kampene og står med null poeng ... inkludert, overraskende nok, to store europeiske klubber som Benfica i Lisboa og Ajax i Amsterdam.

Champions League-tabell (per 22. oktober 2025)



PSG: 9 poeng

Bayern: 9 poeng

Inter 9 poeng

Arsenal: 9 poeng

Real Madrid: 9 poeng

Dortmund: 7 poeng

Manchester City: 7 poeng

Newcastle: 6 poeng 6 poeng

Barcelona: 6 poeng

Liverpool: 6 poeng

Chelsea: 6 poeng

Sporting 6 poeng

Qarabag FK: 6 poeng

Galatasaray: 6 poeng 6 poeng

Tottenham: 5 poeng

PSV: 4 poeng

Atalanta: 4 poeng 4 poeng

Marseille: 3 poeng 3 poeng

Atlético Madrid: 3 poeng

Club Brugge: 3 poeng

Athletic Club: 3 poeng

Eintracht Frankfurt 3 poeng

Napoli: 3 poeng

Union Saint-Gilloise: 3 poeng

Juventus: 2 poeng

Bodo/Glimt: 2 poeng

Monaco: 2 poeng

Slavia Praha: 2 poeng

Pafos: 2 poeng

Leverkusen: 2 poeng

Villarreal: 1 poeng

København: 1 poeng

Olympiakos 1 poeng

Kairat: 1 poeng

Benfica 0 poeng

Ajax: 0 poeng



Champions League fortsetter om to uker, 4.-5. november. Noen av høydepunktene i runde 4 inkluderer Liverpool-Real Madrid, PSG vs. Bayern eller Manchester City vs. Borussia Dortmund. Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?