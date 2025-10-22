Gamereactor

Champions League: De fem lagene som har tatt alle 9 poengene så langt og full tabell for ligafasen

PSG, Bayern, Inter, Arsenal og Real Madrid topper tabellen, men det er fortsatt mye igjen å spille frem til januar...

HQ

Champions League fortsatte denne uken med kampdag 3. En uke som nesten slo rekord i antall scorede mål, mellom tirsdagens 43 mål og onsdagens 27 mål, noe som beviste at det nye formatet fungerer og gir et flott skue hver Champions League-kveld.

Etter den tredje av åtte runder har fem lag vunnet alle de 9 poengene som er tilgjengelige: PSG, Bayern, Inter, Arsenal og Real Madrid, og bare to lag har tapt alle kampene og står med null poeng ... inkludert, overraskende nok, to store europeiske klubber som Benfica i Lisboa og Ajax i Amsterdam.

Champions League-tabell (per 22. oktober 2025)


  1. PSG: 9 poeng

  2. Bayern: 9 poeng

  3. Inter 9 poeng

  4. Arsenal: 9 poeng

  5. Real Madrid: 9 poeng

  6. Dortmund: 7 poeng

  7. Manchester City: 7 poeng

  8. Newcastle: 6 poeng 6 poeng

  9. Barcelona: 6 poeng

  10. Liverpool: 6 poeng

  11. Chelsea: 6 poeng

  12. Sporting 6 poeng

  13. Qarabag FK: 6 poeng

  14. Galatasaray: 6 poeng 6 poeng

  15. Tottenham: 5 poeng

  16. PSV: 4 poeng

  17. Atalanta: 4 poeng 4 poeng

  18. Marseille: 3 poeng 3 poeng

  19. Atlético Madrid: 3 poeng

  20. Club Brugge: 3 poeng

  21. Athletic Club: 3 poeng

  22. Eintracht Frankfurt 3 poeng

  23. Napoli: 3 poeng

  24. Union Saint-Gilloise: 3 poeng

  25. Juventus: 2 poeng

  26. Bodo/Glimt: 2 poeng

  27. Monaco: 2 poeng

  28. Slavia Praha: 2 poeng

  29. Pafos: 2 poeng

  30. Leverkusen: 2 poeng

  31. Villarreal: 1 poeng

  32. København: 1 poeng

  33. Olympiakos 1 poeng

  34. Kairat: 1 poeng

  35. Benfica 0 poeng

  36. Ajax: 0 poeng

Champions League fortsetter om to uker, 4.-5. november. Noen av høydepunktene i runde 4 inkluderer Liverpool-Real Madrid, PSG vs. Bayern eller Manchester City vs. Borussia Dortmund. Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?

