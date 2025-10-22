Champions League: De fem lagene som har tatt alle 9 poengene så langt og full tabell for ligafasen
PSG, Bayern, Inter, Arsenal og Real Madrid topper tabellen, men det er fortsatt mye igjen å spille frem til januar...
Champions League fortsatte denne uken med kampdag 3. En uke som nesten slo rekord i antall scorede mål, mellom tirsdagens 43 mål og onsdagens 27 mål, noe som beviste at det nye formatet fungerer og gir et flott skue hver Champions League-kveld.
Etter den tredje av åtte runder har fem lag vunnet alle de 9 poengene som er tilgjengelige: PSG, Bayern, Inter, Arsenal og Real Madrid, og bare to lag har tapt alle kampene og står med null poeng ... inkludert, overraskende nok, to store europeiske klubber som Benfica i Lisboa og Ajax i Amsterdam.
Champions League-tabell (per 22. oktober 2025)
- PSG: 9 poeng
- Bayern: 9 poeng
- Inter 9 poeng
- Arsenal: 9 poeng
- Real Madrid: 9 poeng
- Dortmund: 7 poeng
- Manchester City: 7 poeng
- Newcastle: 6 poeng 6 poeng
- Barcelona: 6 poeng
- Liverpool: 6 poeng
- Chelsea: 6 poeng
- Sporting 6 poeng
- Qarabag FK: 6 poeng
- Galatasaray: 6 poeng 6 poeng
- Tottenham: 5 poeng
- PSV: 4 poeng
- Atalanta: 4 poeng 4 poeng
- Marseille: 3 poeng 3 poeng
- Atlético Madrid: 3 poeng
- Club Brugge: 3 poeng
- Athletic Club: 3 poeng
- Eintracht Frankfurt 3 poeng
- Napoli: 3 poeng
- Union Saint-Gilloise: 3 poeng
- Juventus: 2 poeng
- Bodo/Glimt: 2 poeng
- Monaco: 2 poeng
- Slavia Praha: 2 poeng
- Pafos: 2 poeng
- Leverkusen: 2 poeng
- Villarreal: 1 poeng
- København: 1 poeng
- Olympiakos 1 poeng
- Kairat: 1 poeng
- Benfica 0 poeng
- Ajax: 0 poeng
Champions League fortsetter om to uker, 4.-5. november. Noen av høydepunktene i runde 4 inkluderer Liverpool-Real Madrid, PSG vs. Bayern eller Manchester City vs. Borussia Dortmund. Hvem tror du vinner Champions League 2025/26?