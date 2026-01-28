Champions League-tips: Lagene som kvalifiserer seg og blir slått ut ifølge Opta

HQ

I dag, onsdag 28. januar, er siste dag i Champions League - ligafasen, der sluttabellen avgjøres og vi får vite hvilke 8 lag som er kvalifisert til åttedelsfinalene, hvilke 16 som går til utslagsspill og hvilke som blir eliminert. Noen kjenner allerede sin skjebne, men de fleste plassene er fortsatt åpne.

Alt kan skje i dag, men ifølge Opta Analyst (via AS), som har gjort tusenvis av simuleringer basert på tidligere resultater, er dette de åtte lagene som vil kvalifisere seg til åttendedelsfinalene, og som ender blant de 8 beste:



Arsenal

Bayern München

Liverpool

Real Madrid

Tottenham Hotspurs

Barcelona

Manchester City

Atlético de Madrid



Bak dem vil lag som PSG (9. plass), Chelsea (11. plass), Juve (13. plass) eller Inter (14. plass) bli tvunget til å spille utslagsrunde.

Ifølge spådommen ville Athletic Club, Olympiakos og Napoli være de siste lagene som kvalifiserte seg (22-24), og deretter ville følgende bli eliminert: PSV, Coppenhagen, Club Brugge, Pafos, Ajax, Union Saint-Gilloise og Benfica (Kairat, Villarreal, Slavia Praha og Eintracht Frankfurt er allerede bekreftet eliminert).

Alle Champions League-kampene spilles samtidig i kveld, onsdag 28. januar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Hva tror du vil skje til slutt?