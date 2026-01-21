Sport
Hvem er kvalifisert og eliminert? UEFA Champions League-tabellen per 21. januar
Her er UEFA Champions League-tabellen etter nest siste fase av ligafasen.
Etter Champions League-resultatene fra tirsdag og onsdag er tabellen svært tett før siste kampdag i ligafasen, fra 2025. september til neste uke, 28. januar.
Kun de 8 beste kvalifiserte seg direkte til 16-delsfinalene. Lagene på plassene 9-24 må spille playoff i februar, og lagene på plassene 9-16 har hjemmebanefordel i utslagskampen med to kamper. Lag som er rangert 25 eller lavere, blir eliminert.
Champions League-stilling 2025/26
Champions League-kvalifisert til åttendedelsfinalene
- Arsenal
Champions League-kvalifisert til åttedelsfinale eller utslagsrunde
- Bayern
- Real Madrid
- Liverpool
- Tottenham
- PSG
- Newcastle
Champions League allerede eliminert
- Kairat Almary
- Villarreal
Champions League-tabellen per 21. januar (etter 7. kampdag)
- Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)
- Real Madrid - 15 pts (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)
- Bayern München - 15 pts (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)
- Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)
- Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)
- Sporting CP - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)
- Manchester City - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)
- Atalanta - 13 pts (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)
- Inter Milan - 12 pts (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)
- Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)
- Liverpool - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)
- Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)
- Chelsea - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)
- Barcelona - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)
- Marseille - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)
- Juventus - 9 pts (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)
- Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)
- Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)
- AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)
- PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 V 2 V 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)
- Olympiacos - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)
- Napoli - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)
- København - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)
- Qarabag - 7 pts (6 P 2 V 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)
- Club Brugge - 7 pts (7 P 2 V 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)
- Bodø/Glimt - 6 pts (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)
- Benfica - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)
- Pafos FC - 6 pts (6 P 1 V 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)
- Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)
- Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)
- Eintracht Frankfurt - 4 pts (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)
- Slavia Praha - 3 poeng (6 P 0 V 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)
- Villarreal - 1 poeng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)
- Kairat Almaty - 1 poeng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD)
Husk at neste uke, onsdag 28. januar, starter alle kampene på samme tid, 20:00 GMT, 21:00 CET. Følger du Champions League denne sesongen?