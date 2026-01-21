Hvem er kvalifisert og eliminert? UEFA Champions League-tabellen per 21. januar

HQ

Etter Champions League-resultatene fra tirsdag og onsdag er tabellen svært tett før siste kampdag i ligafasen, fra 2025. september til neste uke, 28. januar.

Kun de 8 beste kvalifiserte seg direkte til 16-delsfinalene. Lagene på plassene 9-24 må spille playoff i februar, og lagene på plassene 9-16 har hjemmebanefordel i utslagskampen med to kamper. Lag som er rangert 25 eller lavere, blir eliminert.

Champions League-stilling 2025/26

Champions League-kvalifisert til åttendedelsfinalene



Arsenal



Champions League-kvalifisert til åttedelsfinale eller utslagsrunde



Bayern



Real Madrid



Liverpool



Tottenham



PSG



Newcastle



Champions League allerede eliminert



Kairat Almary



Villarreal



Champions League-tabellen per 21. januar (etter 7. kampdag)



Arsenal - 21 pts (7 P 7 W 0 D 0 L, 20 GF 2 GA, +18 GD)

Real Madrid - 15 pts (7 P 5 W 0 D 2 L, 19 GF 8 GA, +11 GD)

Bayern München - 15 pts (6 P 5 W 0 D 1 L, 18 GF 7 GA, +11 GD)

Tottenham Hotspur - 14 pts (7 P 4 W 2 D 1 L, 15 GF 7 GA, +8 GD)

Paris Saint-Germain - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 20 GF 10 GA, +10 GD)

Sporting CP - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 14 GF 9 GA, +5 GD)

Manchester City - 13 pts (7 P 4 W 1 D 2 L, 13 GF 9 GA, +4 GD)

Atalanta - 13 pts (6 P 4 W 1 D 1 L, 8 GF 6 GA, +2 GD)

Inter Milan - 12 pts (7 P 4 W 0 D 3 L, 13 GF 7 GA, +6 GD)

Atletico Madrid - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 15 GF 12 GA, +3 GD)

Liverpool - 12 pts (6 P 4 W 0 D 2 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

Borussia Dortmund - 11 pts (7 P 3 W 2 D 2 L, 19 GF 15 GA, +4 GD)

Newcastle United - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 6 GA, +7 GD)

Chelsea - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 13 GF 8 GA, +5 GD)

Barcelona - 10 pts (6 P 3 W 1 D 2 L, 14 GF 11 GA, +3 GD)

Marseille - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 11 GF 8 GA, +3 GD)

Juventus - 9 pts (6 P 2 W 3 D 1 L, 12 GF 10 GA, +2 GD)

Galatasaray - 9 pts (6 P 3 W 0 D 3 L, 8 GF 8 GA, 0 GD)

Bayer Leverkusen - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 10 GF 14 GA, -4 GD)

AS Monaco - 9 pts (7 P 2 W 3 D 2 L, 8 GF 14 GA, -6 GD)

PSV Eindhoven - 8 pts (6 P 2 V 2 V 2 D 2 L, 15 GF 11 GA, +4 GD)

Olympiacos - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 8 GF 13 GA, -5 GD)

Napoli - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 7 GF 12 GA, -5 GD)

København - 8 pts (7 P 2 V 2 D 3 L, 11 GF 17 GA, -6 GD)

Qarabag - 7 pts (6 P 2 V 1 D 3 L, 10 GF 13 GA, -3 GD)

Club Brugge - 7 pts (7 P 2 V 1 D 4 L, 12 GF 17 GA, -5 GD)

Bodø/Glimt - 6 pts (7 P 1 W 3 D 3 L, 12 GF 14 GA, -2 GD)

Benfica - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 6 GF 8 GA, -2 GD)

Pafos FC - 6 pts (6 P 1 V 3 D 2 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

Union Saint-Gilloise - 6 pts (6 P 2 W 0 D 4 L, 7 GF 15 GA, -8 GD)

Ajax - 6 pts (7 P 2 W 0 D 5 L, 7 GF 19 GA, -12 GD)

Athletic Bilbao - 5 pts (6 P 1 W 2 D 3 L, 4 GF 9 GA, -5 GD)

Eintracht Frankfurt - 4 pts (6 P 1 W 1 D 4 L, 8 GF 16 GA, -8 GD)

Slavia Praha - 3 poeng (6 P 0 V 3 D 3 L, 2 GF 11 GA, -9 GD)

Villarreal - 1 poeng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 15 GA, -10 GD)

Kairat Almaty - 1 poeng (7 P 0 V 1 D 6 L, 5 GF 19 GA, -14 GD)



Husk at neste uke, onsdag 28. januar, starter alle kampene på samme tid, 20:00 GMT, 21:00 CET. Følger du Champions League denne sesongen?