Championship Series 2025 Fortnite starter den siste uken i januar

Epic Games har bekreftet en rekke detaljer og biter av informasjon knyttet til 2025 Fortnite Championship Series. Den store konkurransescenen kommer offisielt tilbake og starter opp igjen i den siste uken i januar, og hele året vil bli støttet av totalt 8 millioner dollar i pengepremier.

Når det gjelder formatet, blir vi fortalt at forhandlingene vil starte i tråd med lanseringen av Chapter 6, og at den nordamerikanske turneringen vil bruke et delt format med to regioner. Når det gjelder hvert begivenhetsformat, vil dette spenne over en play-in-fase, foran en gruppespillfase, deretter en siste sjanse-fase, alt før en stor finale der premiepotten vil bli distribuert.

Datoene for de store begivenhetene denne kommende sesongen er også for det meste lagt ut. Den første Major vil løpe mellom 29. januar og 16. februar, den andre mellom 9. april og 27. april, og den tredje mellom 16. juli og 3. august. Informasjon om Global Championship etter alt dette vil bli avslørt på et senere tidspunkt.

Ellers avslørte Epic også et nytt nærkampverktøy som blir gitt til de beste av de beste i år. Den erstatter Axe of Champions og heter Blade of Champions, og de to første som får den vil være "Peterbot" og "Pollo" for deres resultat i den siste store turneringen. Klingen vil bli overført til den som vinner den neste store turneringen.