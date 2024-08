Channing Tatum håper Deadpool & Wolverine vil kickstarte hans Gambit MCU-karriere

HQ

Channing Tatum har de siste par ukene gått sin seiersgang som meme-mal av høy kvalitet, etter at skuespilleren dukket opp i Deadpool & Wolverine som mutanten og X-Men-medlemmet Gambit. Rollen i filmen er egentlig litt av en spøk, men Tatum håper virkelig at det fører til noe mer permanent, og at han får sjansen til å fortsette å legemliggjøre Gambit på det store lerretet.

Tatum bekreftet dette overfor Variety, som spurte ham om han kunne tenke seg å være med i en Gambit -film: "Det håper jeg virkelig. Fra din munn til Guds ører. Skriv det til eksistens, min venn. Vær så snill."

Så la han til: "Jeg har selvfølgelig sagt det. Jeg har sagt at jeg vil ha det de siste ti årene. Det er i Bob Iger og Kevin Feiges hender. Jeg ber til Gud."

Det svirrer rykter om at Marvel Studios ønsker at Avengers og X-Men skal møtes før The Mutant Saga avsluttes (antagelig med Avengers: Secret Wars), så kanskje det er en sjanse for at Tatums Gambit igjen kommer til å pryde det store lerretet en gang i fremtiden.