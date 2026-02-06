Chappell Roans Fortnite -introduksjon vist frem i utrolig kul animert trailer

HQ

Etter å ha bedt om å bli med på Fortnite i fjor, og sagt at det var et av de eneste spillene hun spilte på Switch, har Chappell Roan endelig kommet seg inn i Epic Games 'historiske Battle Royale. Hun blir med i slike som Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Ariana Grande og mer som det siste ikonet for Fortnite Festival.

Som du forventer, bringer dette mange av Chappell Roans hits til Fortnite Festival, og lar deg spille som henne både i den musikalske spillmodusen og basismodusene på Fortnite. I traileren nedenfor kan du se Roan vekkes til live gjennom en rekke kule animasjonsstiler, inkludert stop motion og et unikt anime-utseende.

Det ser ut til at hun vil ha et par skins, i det minste ett basert på hennes wrestler-lignende antrekk, et annet på rustningen hennes som hun hadde på seg under sin berømte opptreden av Good Luck, Babe på VMA (ja, jeg kan mine ting).

Du vil kunne spille låtene hennes Good Luck, Babe! The Giver og Hot to Go! som kommer tilbake til Fortnite, og bangeren Pink Pony Club kommer også til Fortnite Festival for en jamsession.