Charles Leclerc og Arthur Leclerc skriver F1-historie denne helgen

Brødrene Charles Leclerc (27) og Arthut Leclerc (24) skriver Formel 1-historie som de første brødrene som deltar i en F1-økt som teamkamerater. Charles, Ferraris fører, skal kjøre sammen med Arthur i en obligatorisk "rookie driver session".

Arthur Leclerc kjørte i Formel 2 i fjor sommer (han endte på 15. plass med én pallplass), og denne sesongen har han jobbet som utviklingsfører for Ferrari. Han har også kjørt i European Le Mans Series med Panis Racing.

I morgen, fredag 6. desember, skal de to monegaskiske brødrene kjøre sammen i den første treningsøkten på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi.

Hvorfor kjører Leclerc-brødrene sammen?

Det hele skyldes den obligatoriske rookie-økten. Hver sesong, som pålagt av FIA, må alle F1-team bytte plass i en FP1-treningsøkt med en rookie som ikke har mer enn to Grand Prix-starter. Charles Leclerc hadde allerede oppfylt sin forpliktelse da han byttet plass med Ollie Bearman i Mexico GP i oktober.

Men Bearman (19 år gammel fører som slutter seg til Haas neste sesong) hadde allerede kjørt ytterligere to Grand Prix: tilbake i mars, da Carlos Sainz måtte trekke seg på grunn av blindtarmbetennelse, og han kjørte også i stedet for Kevin Magnussen i Brasil i november.

Det betyr at Ferrari fortsatt måtte ta ut en rookie for å overholde FIA, og har gjort god bruk av muligheten denne helgen (sesongens siste løp) ved å gi et historisk bilde: to brødre som kjører sammen.