Ferraris siste sjanse: Hva som må skje for å passere McLaren i årets siste F1-løp

Formel 1-sesongen avsluttes denne helgen i Abu Dhabi. Max Verstappen kronet seg selv som verdensmester allerede for flere uker siden, men Konstruktør-VM står fortsatt på spill, med Ferrari 21 under McLaren, noe som gir dem en liten - men reell - sjanse til å passere dem i siste liten.

Det er 44 poeng som står på spill denne helgen (det er ikke noe sprintløp i Abu Dhabi), og McLarens piloter Oscar Piastri og Lando Norris trenger bare å komme først i mål for å sikre tittelen. Hvis en av dem vinner, vil det være nok, selv om Ferraris Carlos Sainz og Charles Leclerc blir nummer to og tre.

Så hva må skje for at Ferrari skal passere McLaren?

Ferraris eneste håp er at noe svært sjeldent skal skje: at bare én av McLaren-førerne scorer.

Et perfekt scenario for Ferrari, der både Sainz og Leclerc blir nummer én og to og scorer den raskeste runden - noe som gir 44 poeng - vil ikke være nok hvis McLarens førere blir nummer tre og fem.

Hvis en McLaren-fører ikke scorer, og den andre ender på andreplass, må Ferrari okkupere første og tredje plass i pdoumet. Og hvis den poenggivende McLaren ender på tredjeplass, må den ene Ferrari-føreren vinne, og den andre må ikke ende lavere enn fjerde, eller femte med raskeste runde.

Alt avgjøres søndag 8. desember klokka 14 CET (en time mindre i britisk tid) når Abu Dhabi Grand Prix finner sted.