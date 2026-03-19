Charlie Cox avslører at han jobber med et nytt videospill etter Clair Obscur: Ekspedisjon 33s suksess

Akkurat som resten av oss som ikke hadde sett det komme i fjor, ble også Charlie Cox overrasket over hvor stor hit Clair Obscur: Expedition 33 ble. Det er kanskje overraskende, med tanke på at han spilte i det, men som Daredevil-skuespilleren avslørte etter utgivelsen av spillet, dukket han bare opp for et par voice over-økter, og det var hans tid som Gustave fullført.

Nå, i samtale med Agents of Fandom, avslørte Cox at hans korte tid som Clair Obscur: Ekspedisjon 33s "hovedperson" har åpnet nye veier for ham. "Jeg elsket å være en del av Clair Obscur: Expedition 33. Jeg ble blåst bort av suksessen det har hatt, og hvor vidtrekkende det spillet har blitt," sa han.

"Det har tilsynelatende åpnet en ny vei for mitt profesjonelle arbeid", fortsetter Cox. "Jeg skal lage et nytt spill i år, og det kommer til å kreve mye mer av meg, mye mer arbeid. Det er noe jeg ikke vet så mye om, og jeg var ærlig talt ikke klar over hvor lidenskapelig fansen var. De er omtrent like lidenskapelige som Marvel-fansen er."

Hva videospillet er, avslørte ikke Cox, men at han sier at han er mye mer involvert, antyder at han kommer til å bli værende i mer enn noen få timer, og at han kan komme til å ta på seg en av disse mocap-draktene for å komme helt inn i den unike naturen til videospillopptredener. Vi får vente og se.