Charlie Cox' Daredevil blir med i Marvels Echo-serie neste år

Disney har ikke akkurat lagt skjul på at de ønsker å gjenopplive Daredevil-serien, men det virker som om Matt Murdoch dukker opp i et annet show før han får sitt eget igjen.

Dette siden The Hollywood Reporter sine vanligvis veldig troverdige kilder hevder at både Charlie Cox og Vincent D'Onofrio kommer tilbake som henholdsvis Daredevil og Kingpin i Echo sin serie på Disney+ neste år. Grunnen skal være at herr Murdoch er ute etter å finne en gammel kjenning The Weekly Planet hevder er Jessica Jones, så da er det ikke rart at mange gamle Marvel-serier har kommet til Disney+ den siste tiden.