Daredevil får ny sesong på Disney+

For to måneder siden hevdet Production Weekly at arbeidet med en reboot av Daredevil-serien hadde startet, noe som tydeligvis stemmer.

Vanligvis veldig troverdige og pålitelige Variety hevder nemlig at Disney har hyret inn Matt Corman og Chris Ord, som blant annet har skrevet The Brave og The Enemy Within sammen, til å skrive det som beskrives som en ny Daredevil-serie. Dessverre kan de ikke avsløre stort mer enn det, men med tanke på hva vi har sett i MCU den siste tiden er vel sjansen veldig stor for at noen gamle kjente kommer tilbake i sine elskede roller.