Charlie Cox mener at Robert Pattinson bør spille Gustave hvis Clair Obscur: Expedition 33 blir film

Charlie Cox (Daredevil) har fått mye ros for sin prestasjon som Gustave i Clair Obscur: Expedition 33. Til tross for dette har han virket nesten motvillig til å ta imot hyllestene, og har i intervjuer sagt at han knapt husker innspillingen, som han hevder var svært kort - og at andre bidro mye mer.

I det siste har han imidlertid vist en viss interesse for spillet, og har faktisk begynt å spille det. Når det er sagt, ser det ikke ut til at han ønsker å spille Gustave i en potensiell filmatisering av det franske hitspillet. I et intervju med GamesRadar + har han til og med et forslag til hvem som skal få rollen :

"Mitt engasjement med dette, så lite som det opprinnelig var og hvordan det nå har utvidet seg så mye, har ikke vært noe annet enn en utrolig ydmyk og hyggelig opplevelse. Så ja, absolutt, ja. Jeg tenkte at de burde nok - hvis de lager filmen - burde de få Robert Pattinson til å spille rollen, og jeg burde gjøre stemmen. For da ville de hatt omtrent nøyaktig samme Gustave som i spillet."

Det er unektelig likheter mellom Pattinson og karakteren, men tror du det kunne ha fungert bra med et oppsett der Cox la stemme til Pattinsons opptreden? Og fremfor alt... tror du Robert "The Batman" Pattinson ville ha passet godt til rollen?