Expedition 33 skriver spillhistorie ved å kapre alle de fem øverste prisene for årets spill

De fem største og mest prestisjefylte Game of the Year-prisene regnes vanligvis for å være Golden Joystick Awards' Ultimate Game of the Year, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards og BAFTA Games Awards (vi antar at Gamereactors pris ligger på sjetteplass).

Bare én gang tidligere har et spill vunnet alle disse prisene, og det var Baldur's Gate III, men det var til gjengjeld et usedvanlig godt rollespill. Men... du har selvfølgelig allerede skjønt ut fra overskriften vår hva vi kommer til å fortelle deg videre, for nå har denne usannsynlige bragden skjedd igjen.

I går ble BAFTA Games Awards avholdt - og vinneren var tilfeldigvis det samme spillet som tidligere har vunnet Golden Joystick Awards' Ultimate Game of the Year, The Game Awards, DICE Awards og Game Developers Choice Awards for beste spill i 2025. Vi snakker selvfølgelig om det usedvanlig vellagede, innovative, fantastisk vakre, tankevekkende og svært underholdende Clair Obscur: Expedition 33 - som også vant vår (og stort sett alle andres) Game of the Year-pris.

Dette betyr at to spill har skrevet historie med denne utmerkelsen, og begge kommer fra mindre utviklere og utgivere. I år ligger en viss Rockstar-tittel an til å ta de fleste prisene, men konkurransen er knallhard, og det gjenstår å se om Grand Theft Auto VI til syvende og sist vil leve opp til forventningene.