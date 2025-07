Charlie Cox vil kjøpe en ny konsoll for å spille Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Ikke alle videospillskuespillere trenger å være en ivrig gamer. Noen ganger kan de beste prestasjonene komme fra folk som ville stirret tomt på skjermen når en tutorial ba dem om å trykke R3. Charlie Cox er et godt eksempel på dette. Hans innsats som Gustave i Clair Obscur: Expedition 33 fikk mye ros fra spillerne, og likevel har Cox ikke engang spilt spillet selv.

I en tale til fansen på GalaxyCon i New Orleans sa Cox imidlertid at han ønsker at dette skal endre seg. "Jeg trenger å spille spillet. Jeg må skaffe meg en konsoll først, og så må jeg spille spillet," sa han. "Jeg husker at jeg var i studio og tenkte: 'Dette er vakkert, det visuelle er ekstraordinært'. De har kommet langt siden Mario 64, som sannsynligvis er det siste dataspillet jeg spilte."

Som svar til en fan som sa at han gjorde en fantastisk jobb, sa Cox: "Folk fortsetter å fortelle meg det, og jeg føler meg som en bedrager fordi jeg bare gjorde stemmen."

Uansett om han føler seg som en svindler eller ikke, vil folk ikke slutte å elske Cox' prestasjon som Gustave. Vi får håpe at han en dag kan sette seg ned med resten av skuespillerne på et arrangement, slik at de kan fortelle ham hvem de er.