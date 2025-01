Charlton Athletic FC samarbeider med Cyberlabs om spill- og underholdningsrom på The Valley Stadium

HQ

Det er ganske vanlig praksis i disse dager å se fotballklubber utforske en verden av videospill og e-sport. Noen av de største klubbene i verden har esport-avdelinger som for det meste konkurrerer i EA Sports FC og eFootball turneringer, men det er en håndfull som tilbyr mer, inkludert Wolves. Så er det noen få som bare ønsker å tilby spillelementer, og en av disse er nå Charlton Athletic FC.

I en pressemelding bekreftes det at Charlton vil samarbeide med Cyberlabs for å skape et "state-of-the-art gaming and entertainment space" på sitt stadion The Valley. Området skal bygges inn i Alan Curbishley Stand, og når det gjelder hva det vil by på, kan vi se frem til "opplevelser både på og utenfor kampdagene, og tilby fans og besøkende en unik blanding av spill og fotball".

Lokalet vil tilby PC-er, konsoller, VR-enheter, en rekke sitteplasser, kjøleskap, varm og kald mat og drikke og mye mer. Det beskrives som et flott alternativ for de som ønsker å arrangere gruppeutflukter, bursdagsselskaper, bedriftsmøter og så videre.

Charlton AFCs kommersielle sjef, Barry Higson, har uttalt "Det er et spennende tillegg som tilbyr enorme fordeler for fansen og lokalsamfunnet, og som passer perfekt med Charltons forpliktelse til å forbedre supporteropplevelsen både på og utenfor kampdagene. Vi er sikre på at dette partnerskapet vil skape nye muligheter for supporterengasjement og samfunnspåvirkning."

Synes du spillsoner er en god idé for fotballklubber å tilby?