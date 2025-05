Chelsea og Betis nærmere Conference League-finalen etter spennende kveld med åtte mål

HQ

Chelsea og Betis leder semifinalen i UEFA Conference League, som ble spilt torsdag. Svenskeklubben Djurgården har få muligheter etter å ha tapt 4-1 hjemme i Stockholm. Isak Alexander Alemayehu scoret et mål for å lette oppgaven neste torsdag, men et comeback i London neste uke for laget, ellevte i den svenske ligaen (bare 2 seire etter 5 kamper) er nesten umulig.

Den andre semifinalen er mer åpen og jevn, men det var et flott mål av Antony, "meme" -spilleren som ble foraktet i Manchester United, men som trives i Sevilla, som ga Betis overtaket i en 2-1-seier mot Fiorentina.

Lucas Ranieri scoret 2-1 og nektet Betis en større triumf på hjemmebane, så alt avgjøres i Firenze neste uke. Fiorentina kommer med ekstra motivasjon, etter å ha nådd Conference League-finalen to ganger på rad, og tapt begge gangene mot West Ham og Olympiakos. Betis kan på sin side nå sin første europeiske finale etter en flott andre halvdel av sesongen, der de har konsolidert seg på øvre halvdel av LaLiga og sikter mot en femteplass som vil gi dem adgang til Champions League neste år.