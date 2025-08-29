Chengdu skal være vertskap for BLAST Dota Slam i desember

HQ

Vi vet nå hvor BLAST Slam Dota -turneringen vil finne sted senere i desember. Turneringsarrangøren har avslørt at Chengdu, Kina vil overta plikter som vertsby, med Wuliangye Chengdu Performing Arts Centre som vertssted, alt mellom 5. og 7. desember.

Når det gjelder hvorfor dette er valgt, kommer dette når BLAST signerer en massiv treårsavtale med Chengdu Broadcasting Film and Television Group, en avtale som vil bli utvidet og fulgt opp med flere arrangementer som vil bli bekreftet i fremtiden.

BLASTs direktør for markedsutvikling, James Woollard, forklarer om dette trekket: "Vi er utrolig stolte over å bringe BLASTs første arrangement noensinne på det kinesiske fastlandet til Chengdu; en by med rik kultur, banebrytende infrastruktur, en historie med liveunderholdning og et voksende rykte for spill og e-sport. Det er enormt viktig for oss å komme inn på det blomstrende og voksende kinesiske esport- og spillmarkedet - et av våre raskest voksende seermarkeder - og samarbeidet med Chengdu Television and Media Company gir oss muligheten til å kombinere vår globale stamtavle innen konkurransedyktig underholdning med pålitelig lokal ekspertise for å levere noe helt spesielt. Phoenix Mountain Sports Park Arena er en fenomenal arena, og vi gleder oss til å skape skjellsettende e-sportøyeblikk der i desember som en del av et flerårig partnerskap."

BLAST Dota Slam Chengdu vil se mange av de beste lagene fra hele verden være til stede og kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar. De direkte inviterte lagene er bekreftet, og du kan se hvem disse er nedenfor :