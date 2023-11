Chicken Run: Dawn of the Nugget kommer til Park Beyond

HQ

I forbindelse med lanseringen av Chicken Run: Dawn of the Nugget på Netflix i midten av desember har Aardman inngått et samarbeid med Bandai Namco og Limbic Entertainment for å bringe en verden med Chicken Run som tema til Park Beyond neste måned.

DLC-en, som skal lanseres 15. desember, vil inneholde to nye underholdere, berg- og dalbanevogner og -moduler, to nye flate forlystelser og hundrevis av kulisser som gjenspeiler Chicken Run -estetikken.

DLC-en kan kjøpes separat og lanseres ikke som en del av årskortet. Det gis imidlertid bort gratis til alle som har forhåndsbestilt Park Beyond, noe som betyr at du kan få tilgang til Chicken Run uten å måtte bruke en krone.