Chiefs og Eagles er utfordrerne til en Super Bowl som kan skrive historie

Kansas City Chiefs kan skrive historie i Super Bowl som det første laget som vinner mesterskapet tre ganger på rad. Laget har nådd finalen etter å ha slått Buffalo Bills 32-29 i NFC-finalen (en av NFL-konferansene) på søndag. Rivalen blir Philadelphia Eagles, etter å ha slått Washington Commanders 55-23 i AFC-finalen (den andre NFL-konferansen, som hadde en overraskende opptur i semifinalen).

Super Bowl mellom Chiefs og Eagles blir en reprise fra finalen i 2023, da Chiefs vant sin tredje Super Bowl (de har vunnet den i 1969 og 2019). Aldri før har et lag vunnet tre Super Bowl-finaler på rad, men Chiefs, med Patrick Mahomes i spissen, er favoritt til å oppnå denne bragden, selv om de slet mot Bills.

Philadelphia Eagles har vunnet tittelen to ganger, siste gang i 2018. Mellom 1991 og 1994 tapte de fire Super Bowls på rad. Stjernen deres er Saquon Barkley, spilleren med flest yards denne sesongen.

NFL-fansen må vente et par uker til, for LIX Super Bowl går av stabelen søndag 9. februar i Caesars Superdome i New Orleans.