China Open og Tokyo Open: Hvem spiller i de neste ATP 500-turneringene og datoer

HQ

Etter en kort pause med Davis Cup-kvalifiseringen og Laver Cup er de store ATP-turneringene tilbake, med Shanghai Masters (årets nest siste Masters 1000-turnering) 1.-12. oktober. Før det spilles det nå flere turneringer i Asia (Chengdu og Hangzhou Open i Kina, to ATP 250-turneringer), og denne uken spilles to ATP 500-turneringer nesten samtidig: China Open i Beijing og Japan Open i Tokyo, begge ATP 500 (China Open er også WTA 1000).

Og de to beste spillerne i verden, Carlos Alcaraz og Jannik Sinner, vil ikke krysse veier. Alcaraz, som slo Sinner i China Open-finalen i fjor, mister de 500 poengene, men satser på å vinne de 500 poengene fra Japan Open. I mellomtiden vil Sinner gjenta China Open, som han allerede vant i 2023.

Japan Open 2025 finner sted 24.-30. september. De toppseedede spillerne er :



Carlos Alcaraz (1)



Taylor Fritz (5)



Holger Rune (11)



Casper Ruud (12)



Tomáš Macháč (22)



Ugo Humbert (24)



Denis Shapovalov (26)



Frances Tiafoe (29)



The 2025 China Open finner sted mellom 25. september og 1. oktober. De toppseedede spillerne er :



Jannik Sinner (2)



Alexander Zverev (3)



Alex de Miñaur (8)



Lorenzo Musetti (9)



Karen Khachanov (10)



Andrey Rublev (14)



Jakub Mensik (17)



Daniil Medvedev (18)



Etter det finner Shanghai Masters sted mellom 29. september og 6. oktober. Sinner skal forsvare de 1000 poengene, mens Alcaraz bare slipper 200 poeng, så avstanden mellom spanjolen og italieneren kan øke...