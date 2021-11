Chris Pratt blir Garfield også

HQ

Reaksjonene lot ikke vente på seg da Nintendo kunngjorde at Chris Pratt blir Mario i den kommende Super Mario-filmen, og det viser seg altså at han skal gi sin stemme til en annen velkjent figur også.

The Hollywood Reporter avslører at Chris Pratt har fått rollen som selveste Garfield i en ny animert film regissert av Mark Dindal (Chicken Little og The Emperor's New Groove) og skrevet av David Reynolds (Finding Nemo og The Emperor's New Groove). DNEG Animation (Ron's Gone Wrong) skal stå for animasjonen.