Chris Pratt sier Super Mario vil høres helt annerledes ut i filmen

HQ

Til tross for at Super Mario-filmen ble utsatt til april 2023 har det fortsatt vært hete diskusjoner om at Chris Pratt skal ha stemmen til hovedkarakteren, så da passer det vel godt at skuespilleren selv gir oss en oppdatering også.

Dette siden Variety fikk snakke med Chris Pratt i sammenheng med Amazons The Terminal List-serie, og de valgte like godt å spørre om Super Mario-filmatiseringen samtidig. Pratt hadde da følgende å si om stemmen:

"Jeg arbeidet veldig tett med regissørene og prøvde ut et par ting før jeg til slutt landet på noe jeg er skikkelig stolt over og ikke kan vente på at folk får se og høre. Det er en animert stemmegitt historie. Det er ikke en live-action-film. Jeg kommer ikke til å ha på meg et rørleggerantrekk og løpe rundt overalt. Jeg gir en stemme til en animert karakterer, og den er oppdatert og noe du aldri har hørt maken til i Mario-verdenen før."

Det virker altså som om Mario vil ha noe som er langt unna Charles Martinet sin stemme når filmen endelig kommer neste år. Tiden får vise om det er en god eller dårlig ting.