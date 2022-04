Super Mario-filmen utsatt til april 2023

HQ

Godt over fire år har gått siden Nintendo og Despicable Me-skaperne i Illumination Entertainment bekreftet at de lager et ny Mario-film, og det virket som alt gikk bra da vi fikk vite de overraskende stemmene og at filmen hadde planlagt premiere den 21. desember 2022 i fjor. Dessverre må vi vente litt lenger på å høre Chris Pratt som en lubben rørlegger.

Nintendo og Illumination forteller nemlig at de har bestemt seg for å utsette Super Mario Bros.-filmen til april 2023. Nærmere bestemt er planen å ha premiere i USA den 7. april og i Japan den 28. april. Begge to ber om unnskyldning for den ekstra ventetiden, men lover at sluttresultatet blir verd det, så det er lov å håpe at Miyamoto-sans overbrukte kommentar om spillutsettelser også gjelder filmer.