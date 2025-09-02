Christoph Waltz hevder at "CGI er for tapere"

HQ

På en pressekonferanse for Guillermo del Toros kommende film Frankenstein stjal Christoph Waltz nylig rampelyset med skarpe og underholdende kommentarer. Da han ble spurt om sine tanker om digitale effekter, nølte ikke den Oscar-vinnende skuespilleren :

"CGI er for tapere."

Svaret utløste latter i salen, men budskapet var klart - Waltz foretrekker praktiske, håndfaste løsninger fremfor datagenererte bilder. Hans oppriktighet fortsatte da en annen journalist spurte hvordan han klarer å holde fast på håpet i en stadig mørkere verden. Waltz svarte ganske enkelt :

"Det gjør jeg ikke."

Del Toro selv utdypet hvorfor han insisterer på å bygge fysiske sett og miljøer for skuespillerne sine i stedet for å stole på grønne skjermer :

"Jeg sier: 'La oss konstruere garderoben og skreddersy kulissene, og så gi dem til skuespillerne', fordi kulisser er garderober, og garderober er kulisser. Skuespillet er alt. Hvis du sier til en skuespiller: "Se på en ball på en green screen", eller hvis du plasserer dem i et ekte laboratorium med ekte vinduer og ekte lys med gigantiske batterier, reagerer de på en annen skuespiller. Jeg pleier alltid å si at det er forskjell på øyegodteri, som er pent, og øyeprotein, som forteller en historie."

Oscar Isaac spiller Victor Frankenstein og Jacob Elordi spiller Monsteret. Prosjektet er skrevet av del Toro selv, og lover en jordnær og visceral tilnærming, med ekte kulisser, autentiske kostymer og så lite CGI som mulig. Fans trenger ikke vente lenge - Frankenstein har premiere på Netflix 7. november, og byr på en gotisk nyfortolkning som blander del Toros karakteristiske stil med en forpliktelse til fysisk håndverk.

Gleder du deg til Guillermo del Toros Frankenstein?