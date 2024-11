Christopher Judge om ryktene om snarlige God of War-kunngjøringer: "Absolutt ikke sant!"

HQ

Nylig nevnte Christopher Judge, kanskje mest kjent som mannen bak Kratos i Santa Monica Studios God of War reboot, at han ville komme med kunngjøringer i løpet av de neste par ukene, og dette fikk mange til å tro at skuespilleren ville avsløre noe om fremtiden til God of War -franchisen. Men dette er rett og slett feil, og slik det ser ut nå, er Judge like uvitende om fremtiden til den populære serien som vi er for øyeblikket.

Han avklarte dette i et svar på et innlegg på X som hevdet at kunngjøringer var på vei, der Judge uttalte: "Absolutt ikke sant! Du kan ikke tease noe du ikke vet noe om. Jeg kommer til å komme med kunngjøringer i nær fremtid, og jeg kan garantere at ingen av dem vil handle om VÅR elskede God of War. Jeg venter på oppdateringer akkurat som alle andre."

Så selv om Santa Monica Studio har planer om mer God of War snart, er det tydeligvis ikke noe vi kommer til å høre om i nær fremtid, og det er heller ikke noe vi kommer til å spille med det første, ettersom Judge ennå ikke har levert sin opptreden og replikker til Kratos' neste eventyr.