Christopher McQuarries Battlefield-film har startet en budkrig

Spillfilmatiseringer er store akkurat nå, og hvis du trenger mer bevis kan du bare å se på hvor sultne studioene er på Battlefield-filmen. Med regissør Christopher McQuarrie og Michael B. Jordan i hovedrollen er to av Hollywoods heteste råvarer tilknyttet, og fem store navn vil ha filmen under sitt banner.

Ifølge TheWrap er disse fem studioene Warner Bros. Discovery, Amazon MGM Studios, Sony, Universal og Netflix. Alle disse studioene har tilsynelatende lagt inn bud, noe som helt sikkert får McQuarrie til å føle seg som ballets dronning. McQuarrie kommer fra de to siste Mission: Impossible-filmene, og selv om den siste historien i Ethan Hunts saga ikke imponerte så mye som den kunne ha gjort på kino, er det tydelig at regissøren har et godt grep om å skape store actionkulisser, noe Battlefield er godt kjent for.

Paramount forbereder sin Call of Duty-film akkurat nå, med Taylor Sheridan tilknyttet som manusforfatter. Det er sannsynligvis grunnen til at vi ikke vil se Paramount bli med på budene for Battlefield-filmen, men skulle den Warner Bros. og Paramount-fusjonen finne sted, kan vi se både CoD og Battlefield under ett banner. Sprø tider.